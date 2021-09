Saint-Étienne Explora Loire, Saint-Étienne Explora gratuit toute la semaine ! Explora Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Explora gratuit toute la semaine ! Explora, 6 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 02 – 06 octobre

Explora Fête de la science Loire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 10h00 C’est la fête des sciences et des techniques à Explora avec une semaine entière gratuite pour le grand public. On en profite ! Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

Explora 8 Rue Calixte Plotton 42000 Saint-Étienne 42000 organisateur : Explora

