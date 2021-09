Saint-Martin-d'Hères EVE - Espace Vie Etudiante Isère, Saint-Martin-d'Hères Soirée jeux : la science dans les dés EVE – Espace Vie Etudiante Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères

Soirée jeux : la science dans les dés EVE – Espace Vie Etudiante, 7 octobre 2021, Saint-Martin-d'Hères. Fête de la science 07 octobre

EVE – Espace Vie Etudiante Université Grenoble Alpes. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 18h00 Convivialité et divertissement sont les maîtres mots de cette soirée ! Participez aux différents défis, quiz et adoptez les meilleures stratégies pour (re)découvrir les jeux de société par le prisme des sciences.

Lieu : EVE, 701 av centrale

38400 Saint Martin d’Hères Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

EVE – Espace Vie Etudiante 701 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d’Hères 38400 organisateur : https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ EVE – Espace Vie Etudiante

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Martin-d'Hères Autres Lieu EVE - Espace Vie Etudiante Adresse 701 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères Ville Saint-Martin-d'Hères lieuville EVE - Espace Vie Etudiante Saint-Martin-d'Hères