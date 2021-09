Angers ETSCO Angers, Maine-et-Loire A la recherche du polluant d’une eau ETSCO Angers Catégories d’évènement: Angers

ETSCO ETSCO. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Deux heures autour de l’eau et de la chimie : visite des pilotes de traitement des eaux et de production d’eau potable ; visualisation au microscope d’une goutte d’eau “sale” et de ses bactéries ; manipulations en laboratoire de synthèse pour mettre en évidence, isoler et identifier un “polluant” contenu dans de l’eau. Pays de la Loire>Maine-et-Loire

