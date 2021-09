La réduction de fer en bas fourneau Etouars, 9 octobre 2021, Étouars.

Fête de la science 09 octobre

Association 3F3M.

samedi 09 octobre – 10h00

L’édition 2021 permettra de réaliser des expérimentations en forge et métallurgie et de présenter la malle pédagogique « Jean le Forgeron »

1) Réalisation d’une loupe de fer dans un bas fourneau, avec deux objectifs :

– Utiliser du minerai de fer d’un nouveau gisement et vérifier sa qualité

– Mesurer les problématiques liées à la température de réduction

2) Travaux de la loupe de fer en post-réduction : l’ensemble des opérations de forge nécessaires pour en faire des barreaux de fer et des outils ; vérifier la qualité des produits obtenus à chaque étape ( cinglage de la loupe, compactage, forge en barres de fer)

3) Atelier de frappe de monnaie qui permet de réaliser sa propre monnaie avec la fabrication de l’objet en zamak puis la frappe de celui-ci

4) Les visiteurs pourront aussi découvrir l’Espace Fer et Forges avec sa salle d’exposition

5) Présentation de la malle pédagogique « Jean le Forgeron » :

– les deux maquettes inter actives sur les bas et hauts fourneaux

– L’exposition avec ses kakémonos, objets et matériaux

– un ensemble de supports : livres, guides et vidéos

Etouars Le Bourg 24360

