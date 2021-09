Marseille Esplanade de la Mairie Bouches-du-Rhône, Marseille Le VVP se la coule douce … Esplanade de la Mairie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Le VVP se la coule douce … Esplanade de la Mairie, 10 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 09 – 10 octobre

Esplanade de la Mairie Institut Méditerranéen d’Océanologie. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 Venez découvrir le VVP (Vertical Velocity Profiler), instrument dont l’objectif est d’effectuer des mesures directes in situ des vitesses verticales. Il est équipé de capteurs de salinité, température et pression qui permettent après traitement des données de calculer la vitesse verticale sur la base du principe de la poussée d’Archimède. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille 13002 organisateur : Esplanade de la Mairie

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Esplanade de la Mairie Adresse Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Esplanade de la Mairie Marseille