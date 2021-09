Marseille Esplanade de la Mairie Bouches-du-Rhône, Marseille Les découvertes en Anthropologie biologique! Esplanade de la Mairie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les découvertes en Anthropologie biologique!
Esplanade de la Mairie, 9 octobre 2021, Marseille.
Fête de la science 08 – 09 octobre

Esplanade de la Mairie
ADES UMR 7268.
Entrée libre
En présentiel
Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 18h30 Ostéologie

Un atelier ludique pour apprendre à reconnaître les os qui composent notre squelette humain. Il sera proposé au public de reconstituer l’ensemble du squelette en replaçant sur un patron les différentes pièces osseuses. Afin de faciliter la reconnaissance osseuse, un squelette en plastique à taille réelle (le fameux « Oscar ») sera exposé sur le stand.

Découverte d’un site de fouilles

Une présentation de différents cas de découvertes d’un nouveau site de fouille qui a été réalisé par notre équipe. De ce qu’on s’attendait au départ, et de ce qu’il a été trouvé au final. Comment préserver au mieux une découverte, alors qu’une fouille archéologique est destructrice ? Comment raconter des faits à partir d’objets ? A quel point faut-il être prudent quant à l’interprétation des découvertes ?

A la découverte du « chainon manquant »

Environ chaque année dans le monde, une découverte majeure est faite en paléoanthropologie, c’est-à-dire l’étude de nos ancêtres fossiles. Chacune de ces découvertes vient-elle préciser nos origines, ou bien vient-elle alimenter un schéma complexe ? Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille 13002 organisateur : https://ades.hypotheses.org/ Esplanade de la Mairie

