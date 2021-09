Marseille Esplanade de la Mairie Bouches-du-Rhône, Marseille Stand informatif sur les cétacés de Méditerranée Esplanade de la Mairie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Stand informatif sur les cétacés de Méditerranée Esplanade de la Mairie, 10 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 08 – 10 octobre

Esplanade de la Mairie MIRACETI. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 18h30

dimanche 10 octobre – 10h00 Nous proposons un atelier de découverte des cétacés de Méditerranée à travers différents supports interactifs :

un jeu sur borne tactile intitulé « Odycet : part à la découverte du monde des cétacés » qui simule une mission scientifique pour que le joueur découvre les six espèces principales de Méditerranée et les menaces qui pèsent sur elle

une maquette de Grand dauphin “écorché” pour découvrir l’anatomie interne des dauphins.

une table de mixage permettant de découvrir les bruits sous-marins (bruits des cétacés et des nuisances sonores)

des figurines de cétacés à manipuler.

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille

