Marseille Esplanade de la Mairie Bouches-du-Rhône, Marseille Nous explorons l’infiniment petit à tâtons ! Esplanade de la Mairie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Nous explorons l’infiniment petit à tâtons ! Esplanade de la Mairie, 9 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 08 – 09 octobre

Esplanade de la Mairie Laboratoire Adhesion & Inflammation (CNRS-AMU-INSERM). Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 18h30 Notre objectif est d’expliquer au grand public les idées générales des recherches que nous menons au sein du laboratoire pour faire progresser la connaissance en biologie. Nous présenterons les principes et les outils que nous utilisons, et notamment une technique de caractérisation, la microscopie à force atomique. Cette technique nous permet d’observer des détails un million de fois plus petits qu’un cheveu (échelle nanométrique) mais aussi de « palper » les cellules pour savoir si elles sont saines ou malades.

Nous préparerons des activités interactives afin de faire entrer le public dans le « nanomonde biologique » ! Voici quelques exemples pour attiser votre curiosité : nous vous montrerons comment les molécules dansent sous nos microscopes, nous testerons « à l’aveugle » des gels plus ou moins élastiques, nous vous révèlerons les propriétés étonnantes de certains matériaux pour mieux comprendre la mécanique des cellules… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille 13002 organisateur : https://labadhesioninflammation.org/ Esplanade de la Mairie

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Esplanade de la Mairie Adresse Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Esplanade de la Mairie Marseille