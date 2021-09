Marseille Esplanade de la Mairie Bouches-du-Rhône, Marseille Pour une forêt heureuse ! Esplanade de la Mairie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Agence Iter France. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les arbres ont leurs secrets intimes. Ils communiquent entre eux et s’adaptent aux impacts générés par l’homme. Nous les utilisons pour nous chauffer, pour construire nos maisons, pour nous nourrir et parfois pour leurs vertus médicinales. Jeunes ou d’âge vénérable, ils sont aussi sources de nourriture et d’habitats pour de nombreuses espèces. Au travers des ateliers de l’Agence ITER France, venez explorer le cycle de vie de l’arbre, calculer son âge, découvrir les espèces qu’il abrite, base d’une chaîne d’interdépendance. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille 13002 organisateur : http://www.itercad.org/index.php Esplanade de la Mairie

