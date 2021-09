Marseille Esplanade de la Mairie Bouches-du-Rhône, Marseille Petites expériences autour de la chaleur Esplanade de la Mairie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Petites expériences autour de la chaleur Esplanade de la Mairie, 9 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 08 – 09 octobre

Esplanade de la Mairie Institut de recherches sur les phénomènes hors équilibre. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 18h30 Réchauffement climatique, transition énergétique… On parle de pertes énergétiques dans le bâtiment, d’amélioration et d’optimisation des systèmes de chauffage ou de climatisation. Les notions de chaleur et d’échanges de chaleur se cachent derrrière ces diverses problématiques.

De petites expériences ludiques vont faire découvrir différentes façons de transmettre la chaleur. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille 13002 organisateur : Esplanade de la Mairie

