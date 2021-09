Marseille Esplanade de la Mairie Bouches-du-Rhône, Marseille Découvrir l’aéronautique et la biologie médicale Esplanade de la Mairie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie FACE Sud Provence. Entrée libre En présentiel Scolaires. Projetez vous dans l’univers des ingénieurs en réfléchissons aux transports et à la biologie de demain. Des projets portés par des collégiens vous serons présentés pour vous emmener dans l’univers de l’ingénierie . Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

