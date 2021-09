Les insectes au secours de la planète Esplanade de la Mairie, 10 octobre 2021, Marseille.

Fête de la science 08 – 10 octobre

IRD – Institut de recherche pour le développement. Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 à 18h30

dimanche 10 octobre – 10h00

Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables… Les insectes sont avant tout omniprésents et indispensables ! En 400 millions d’années d’évolution, ils ont développé une formidable diversité et colonisé tous les milieux, même les pôles et les océans.

Liés à de nombreuses espèces végétales et animales, les insectes sont une pièce maîtresse de notre planète. Ils sont garants du fonctionnement des écosystèmes et fournissent à l’humanité des services essentiels, contribuant à assurer la sécurité alimentaire, préserver la biodiversité, protéger des maladies infectieuses… En cela, ils participent à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’Organisation des Nations Unies d’ici à 2030.

À condition cependant que nous les protégions ! Partout dans le monde, de nombreuses populations d’insectes déclinent sous la pression des activités humaines sur l’environnement. En même temps, les ravageurs des cultures et les vecteurs de maladies n’ont jamais été aussi prospères qu’aujourd’hui.

Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes de la recherche et des témoignages de chercheurs, vous invite à découvrir les insectes sous un angle original, celui des sciences au service d’un monde plus durable.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille 13002

