L'environnement dans tous ses états Esplanade de la Mairie, 8 octobre 2021, Marseille. Fête de la science 08 octobre

Esplanade de la Mairie Lycée Simone Veil. Entrée libre En présentiel Scolaires. Plusieurs ateliers seront animés pour présenter de manière ludique les principales problématiques environnementales qui nous entourent. Ces ateliers animés par les étudiants du BTS MÉTIER DES SERVICES A L’ENVIRONNEMENT permettront à tout type de public de découvrir des thématiques variées comme :

– la gestion des déchets

– la préservation des milieux et des ressources (faune, flore, eaux, sols…)

– le rôle de l’hygiène dans les services à l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur>Bouches-du-Rhône

Esplanade de la Mairie Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille 13002

