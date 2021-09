Journée des talents du CNRS Espaces Vanel, 8 octobre 2021, Toulouse.

Fête de la science 08 octobre

Espaces Vanel CNRS Occitanie Ouest. Entrée libre En ligne Grand public.

vendredi 08 octobre – 11h00

Le vendredi 8 octobre, de 11h à 16h, discutez en direct avec les Médaillés 2020 et 2021 de la Délégation Occitanie Ouest du CNRS.

Pour la première fois, à l’occasion des 30 ans de la Fête de la Science, la Cérémonie de Remise des Médailles du CNRS est ouverte à toutes et tous ! Une occasion unique de découvrir et de discuter avec des personnalités scientifiques exceptionnelles. Au programme : présentation de leurs parcours et métiers, jeux et tables-rondes autour des grandes questions qui concernent la façon dont la science se fabrique aujourd’hui.

Les 5 temps forts de la journée seront :

L’émotion de la découverte, moteur de la recherche – 11h30

Données et modèles : comment le numérique change la recherche – 12h40

Du nano au spatial : au coeur des instruments scientifiques – 14h10

Collaborations internationales, systèmes d’informations… : la pandémie a-t-elle changé la façon de faire la recherche ? – 15h00

Innovation : quand les scientifiques mettent au point les solutions de demain – 15h40

Vous pouvez poser vos questions sur ces sujets à nos scientifiques en ligne, sur Twitter avec #TalentsCNRSToulouse. Une sélection de questions sera intégrée aux débats.

Occitanie>Haute-Garonne

Espaces Vanel 1 Allée Jacques Chaban-Delmas 31500 Toulouse 31500

organisateur : https://www.occitanie-ouest.cnrs.fr/ Espaces Vanel