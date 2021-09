Bruz Espace Simone Veil Bruz, Ille-et-Vilaine Comment se construit une connaissance scientifique ? Espace Simone Veil Bruz Catégories d’évènement: Bruz

mardi 05 octobre – 20h30 En ces temps de Covid et de réchauffement climatique, chacun se fait une opinion sur les savoirs scientifiques. Mais une connaissance scientifique est bien plus qu’une opinion ou un raisonnement logique. Solenn Stoeckel, chercheur à l’INRAE/Agrocampus Ouest/Université Rennes1 montrera durant sa conférence comment se construit une connaissance scientifique et comment chacun peut participer à la discussion scientifique à l’aide de l’esprit critique. Sachant comment se construit un tel savoir, il expliquera l’universalité de cette approche à travers l’étude des animaux, et montrera nos limites logiques et de perception. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Espace Simone Veil rue des planches 35170 Bruz 35170

