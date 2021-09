Évreux Espace Saint Léger - Serres de production Eure, Évreux Visite des serres de production municipales Espace Saint Léger – Serres de production Évreux Catégories d’évènement: Eure

Visite des serres de production municipales Espace Saint Léger – Serres de production, 8 octobre 2021, Évreux. Fête de la science 06 – 08 octobre

Espace Saint Léger – Serres de production Evreux Portes de Normandie – Direction des Paysages, de la Nature et des Espaces Verts. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 09h00 Descriptif : Le saviez-vous ? plus de 50 000 de végétaux sont produits chaque année dans les serres municipales d’Evreux pour embellir nos rues, parcs et jardins… Pour disposer de fleurs et végétaux toute l’année, il faut connaitre les cycles de croissance, les espèces qui fleuriront ensemble, celles qui résisteront au gel, à la sécheresse et savoir les assembler de manière harmonieuse pour émouvoir les passants… Toute une science à découvrir dans les serres de production municipales…

-Ateliers : boutures, semis, rempotage… Questions réponses et conseils de jardinage par les professionnels, table ronde autour des pratiques écologiques sur Evreux, gestion différentiée, zéro phyto… Normandie>Eure

Espace Saint Léger – Serres de production Rue Florence Arthaud 27000 organisateur : https://www.evreuxportesdenormandie.fr Espace Saint Léger – Serres de production

