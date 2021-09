Caussade Espace Recollets Caussade Caussade, Tarn-et-Garonne La voiture autonome : enjeux et limites éthiques Espace Recollets Caussade Caussade Catégories d’évènement: Caussade

La voiture autonome : enjeux et limites éthiques Espace Recollets Caussade, 9 octobre 2021, Caussade.

Université Populaire de Caussade. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 16h30 La grande promesse des voitures autonomes est de sauver des vies, en évitant des accidents. Même si cette promesse est tenue, les voitures autonomes ne pourront pas éviter tous les accidents, et ce simple fait mène à des questions éthiques vertigineuses. Combien d’accidents ou de victimes sommes-nous prêts à tolérer ? Sommes-nous prêts à laisser une voiture autonome circuler sans avoir la certitude qu’elle est plus fiable qu’un conducteur humain ? Si une voiture autonome doit choisir entre blesser un piéton et blesser son passager, que doit-elle faire ? Doit-elle sacrifier la vie de son passager pour sauver un groupe d’enfants ? La conférence abordera toutes ces questions et présentera les résultats de l’enquête Moral Machine, qui a collecté les réponses de millions de personnes à travers le monde confrontées à des dilemmes moraux mettant en scène des voitures autonomes. Occitanie>Tarn-et-Garonne

Occitanie>Tarn-et-Garonne

Espace Recollets Caussade Espace Recollets 82300 Caussade

