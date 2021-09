Martigues Espace Public Numérique de la Maison de la Formation et Jeunesse Bouches-du-Rhône, Martigues Escape Game “Maker’s Room” Espace Public Numérique de la Maison de la Formation et Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Escape Game "Maker's Room" Espace Public Numérique de la Maison de la Formation et Jeunesse, 6 octobre 2021, Martigues. Fête de la science 06 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Joue d’habilité, de réflexion, utilise une imprimante 3D et une brodeuse numérique pour relever le défi !

Un jeu pour découvrir la fabrication numérique et ses diverses possibilités.

Un fab Manager sera présent pour répondre à vos questions

