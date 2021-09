Vernon Espace Philippe-Auguste Eure, Vernon Secteur Viking Espace Philippe-Auguste Vernon Catégories d’évènement: Eure

Vernon

Secteur Viking Espace Philippe-Auguste, 9 octobre 2021, Vernon. Fête de la science 08 – 09 octobre

Espace Philippe-Auguste Vernon Space Contractor. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 10h30

samedi 09 octobre – 10h30 Toute la salle Viking de l’espace Philippe Auguste sera réservée à la vulgarisation scientifique avec au programme des découvertes, des expérimentations et de l’histoire. Différents exposants seront présents pour partager leurs passions avec tous les visiteurs :

Stand d’impression 3D

Stand de maquette

Stand d’astronomie par le CSADN

Moon exposition by Matéo Grouard

Exposition L.R.B.A

Exposition Ariane Group

Exposition Mission Apollo

Exposition Nasa Retro Futuriste

Normandie>Eure

Espace Philippe-Auguste 10 Rue Charles Joseph Riquier 27200 Vernon 27200 organisateur : https://starsupfestival.fr/ Espace Philippe-Auguste

