Vernon Espace Philippe-Auguste Une journée découverte dédiée aux scolaires Espace Philippe-Auguste Vernon

Une journée découverte dédiée aux scolaires Espace Philippe-Auguste, 8 octobre 2021, Vernon. Fête de la science 08 octobre

Espace Philippe-Auguste Vernon Space Contractor. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. L’équipe Vernon Space Contractor et les professeurs partenaires proposent aux élèves de CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème un programme riche entre ateliers, jeux et visites.

Au programme :

Visite du Campus de l’Espace et de l’observatoire de Vernon

Ateliers scientifiques en plein air

Visite des secteurs du festival Star’s Up

Échange privilégié avec des processionnels Normandie>Eure

Espace Philippe-Auguste 10 Rue Charles Joseph Riquier 27200 Vernon 27200 organisateur : https://starsupfestival.fr/ Espace Philippe-Auguste

Détails Autres Lieu Espace Philippe-Auguste Adresse 10 Rue Charles Joseph Riquier 27200 Vernon Ville Vernon lieuville Espace Philippe-Auguste Vernon