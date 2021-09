Courts de sciences Espace Municipal Georges Conchon – Rue Léo Lagrange 63000 Clermont-Ferrand, 8 octobre 2021, Clermont-Ferrand.

Fête de la science 04 – 08 octobre

Espace Municipal Georges Conchon – Rue Léo Lagrange 63000 Clermont-Ferrand INRAE – Clermont-Ferrand. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 18h00

jeudi 07 octobre – 18h30 à 21h00

vendredi 08 octobre – 18h30 à 21h00

Cette édition du festival Courts de Sciences se décline à travers deux grandes thématiques : « le sol est un trésor » et « les émotions ».

Chaque projection se compose d’une sélection de films courts et variés – fictions, documentaires, film d’animation… – et est suivie d’un débat avec des scientifiques et des professionnels du sujet.

En journée, pour les scolaires

Les séances en journée sont réservées aux scolaires, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Les inscriptions démarreront le 9 septembre auprès d’INRAE, 04 73 62 40 00.

Le mercredi après-midi, pour les familles et les centres de loisirs

Le mercredi après-midi est proposé pour les enfants à partir de 6 ans ! Les familles et Centre de loisirs pourront assister à une projection, suivie d’animations suprises et d’un goûter.

Rendez-vous le 6 octobre à 14h30 (sur inscription pour les centres de loisirs).

Deux soirées pour tous, à partir de 12 ans

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre, rendez-vous dès 18h30 (sur inscription) pour profiter d’un projection et d’échange avec les scientifiques.

Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Espace Municipal Georges Conchon – Rue Léo Lagrange 63000 Clermont-Ferrand

