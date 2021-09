Rochechouart espace meteorite paul pellas Haute-Vienne, Rochechouart Sous mes pieds …un cratère d’impacts espace meteorite paul pellas Rochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Partez à la découverte des paysages où la chute d’un astéroïde de grande taille a laissé des traces il y a plus de 200 millions d’année. Aujourd’hui l’érosion a fait son œuvre. Ouvrez l’œil sur la diversité géologique des roches nées de cet évènement. Grâce aux sites naturels et au patrimoine bâti des villages traversés, l’histoire géologique longtemps restée un mystère vous sera dévoilée.

Environ 12 km par jour.

Programme au choix : soit tout le week-end, soit seulement le samedi, soit seulement le dimanche

Pique-nique tiré du sac le samedi midi et le dimanche midi. Nouvelle-Aquitaine>Haute-Vienne

