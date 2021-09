Poitiers Espace Mendès France Poitiers, Vienne Au coeur de l’évolution de nos ancêtres Espace Mendès France Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Au coeur de l’évolution de nos ancêtres Espace Mendès France, 3 octobre 2021, Poitiers. Fête de la science 02 – 03 octobre

Espace Mendès France Laboratoire PALEVOPRIM. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Les membres de PALEVOPRIM présenteront des fossiles originaux et des moulages qui illustrent les découvertes internationalement connues de PALEVOPRIM – notamment sur l’évolution humaine. Ils proposeront également des ateliers ludiques participatifs pour décrypter l’histoire évolutive de l’humanité et son lien indissociable avec les changements de la biosphère. Enfin, ils offriront une visite guidée de l’exposition “Nature humaine, fragment de nature”.

Les visiteurs pourront aborder les implications sociétales des découvertes paléontologiques, les méthodes qui permettent de reconstituer les espèces éteintes et leurs modes de vie, ainsi que les idées reçues et les controverses d’une science dont les découvertes font régulièrement parler d’elles dans les médias.

Le laboratoire PALEVOPRIM est la seule équipe qui étudie l’évolution des vertébrés fossiles en Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Espace Mendès France 1 place de la Cathédrale 86000 Poitiers 86000 organisateur : http://palevoprim.labo.univ-poitiers.fr/ Espace Mendès France

