L’université de Poitiers fête la science Espace Mendès France, 3 octobre 2021, Poitiers.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Espace Mendès France Anais Leroux. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

Le temps d’un week-end, les scientifiques de l’université de Poitiers débarquent à l’Espace Mendès France avec de multiples expériences, démonstrations et jeux pour vous faire découvrir toute la richesse des sciences de l’université.

Au fil de votre balade, venez à leur rencontre, échangez avec eux sur leur quotidien et partagez ensemble l’émotion de la découverte.

Pour les familles, un livret-jeux sera disponible à l’accueil pour partir à la découverte des différents stands, ainsi qu’une « cocotte en papier » sur le thème des grandes avancées scientifiques du XXe siècle.



Les bactéries font de la résistance !

Aujourd’hui, le monde fait face à une menace silencieuse et microscopique : les bactéries résistantes aux antibiotiques. Ces molécules qui ont révolutionné la médecine au siècle dernier sont maintenant en danger. Venez découvrir comment préserver l’efficacité des antibiotiques à travers différents ateliers : le devenir des antibiotiques dans notre corps, les solutions mises en place pour contrer les bactéries résistantes, les bons gestes à adopter pour diminuer leur apparition.

Par le laboratoire Pharmacologie des anti-infectieux (PHAR) (Université de Poitiers – INSERM)



Vous avez dit interactions ?

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur ou d’une chercheuse dans le domaine de la biologie. Faites la connaissance d’un crustacé pas comme les autres : le cloporte, qui interagit avec une drôle de bactérie. Observez au microscope des microorganismes utiles dans notre quotidien. Découvrez une association surprenante entre plantes et champignons. Identifiez des graines pour découvrir la plante qui se cache derrière.

Par le laboratoire Ecologie et Biologie des Interactions (EBI) de l’université de Poitiers (Université de Poitiers – CNRS)



A la découverte des mathématiques

Venez échanger, jouer et découvrir les multiples facettes des maths en lien avec les objets mathématiques du quotidien. Utilisez les bulles de savon pour comprendre la géométrie.

Par le laboratoire de Mathématiques et Applications (LMA) de l’université de Poitiers (Université de Poitiers – CNRS)



Le mental au cœur de la pratique

Testez votre mémoire et votre motricité grâce à la psychologie expérimentale. Percez les techniques de la psychologie cognitive en étudiant vos comportements.

Par le Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CeRCa) de l’université de Poitiers (Université de Poitiers – CNRS)



Au cœur de l’évolution de nos ancêtres

La paléontologie, les fossiles, la théorie de l’évolution, le métier de paléontologue aujourd’hui : décryptez l’histoire évolutive de l’humanité et son lien indissociable avec les changements environnementaux.

Par le laboratoire Paléontologie Evolution Paléoécosystèmes Paléoprimatologie (Palevoprim) de l’université de Poitiers (Université de Poitiers – CNRS).



Atlas historique de la Nouvelle-Aquitaine

L’Atlas historique de la Nouvelle-Aquitaine – Nouvelle-Aquitaine Time Machine vise à créer un système unique de traitement des connaissances historiques et cartographiques concernant la région Nouvelle-Aquitaine, de la protohistoire jusqu’à nos jours.

Par le Centre de recherches interdisciplinaires en histoire, histoire de l’art et musicologie (Criham) de l’université de Poitiers



Secouez-vous neurones !

Venez jouer avec votre cerveau et mieux comprendre son fonctionnement ! Observez au microscope des neurones et découvrez l’architecture du cerveau.

Par le laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques (LNEC) de l’université de Poitiers



Zoom sur votre peau

Scannez votre main dans le système d’acquisition 3D des chercheurs et regardez la surface de votre peau comme vous ne l’avez jamais vue.

Par l’Institut de recherche Xlim de l’université de Poitiers (Université de Poitiers – CNRS)

Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Espace Mendès France 1 place de la Cathédrale 86000 Poitiers 86000

organisateur : Espace Mendès France