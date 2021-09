Poitiers Espace Mendès France Poitiers, Vienne Conférence d’Elsa Berry et Dominique Favreau Espace Mendès France Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

mardi 05 octobre – 18h00 à 19h30 Le 10 septembre 2021, a eu lieu à la Faculté de droit le colloque organisé par Elsa Berry et ayant pour titre : “Couples et patrimoine, Etre époux ou partenaires, telle est la question.” Huit enseignants-chercheurs et notaires sont intervenus sur ce thème pour présenter les enjeux patrimoniaux, financiers, du choix pour un couple de se marier ou de conclure une convention de PACS. Elsa Berry, enseignant-chercheur et Dominique Favreau, notaire, qui sont tous deux intervenus dans ce colloque, présenteront pour la Fête de la science, une conférence de restitution du colloque. Ils proposeront un résumé des principaux éléments des différentes interventions. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

