Rendez-vous des métiers techniques et scientifiques au féminin Espace MAYENNE, 11 octobre 2021, Laval. Fête de la science 11 octobre

Espace MAYENNE Laval Emploi. Entrée libre En présentiel Scolaires. Dans le cadre de la semaine de Laval Emploi, Laval Agglomération et le ZOOM souhaitent promouvoir les métiers scientifiques auprès des 3e et des lycéennes en phase d’orientation professionnelle. Des témoignages de femmes scientifiques et des échanges autour de l’égalité professionnelle permettront de mettre en lumière les obstacles à l’épanouissement professionnel, y compris ceux que l’on se créé. Pays de la Loire>Mayenne

