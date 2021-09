Vierzon Espace Maurice ROLLINAT Cher, Vierzon Village des sciences Vierzon Espace Maurice ROLLINAT Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Village des sciences Vierzon Espace Maurice ROLLINAT, 2 octobre 2021, Vierzon. Fête de la science 02 octobre

Espace Maurice ROLLINAT Ville de Vierzon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 14h00 Le Village des sciences s’installe cette année dans un lieu nouveau, central de la ville, à l’espace Maurice Rollinat le samedi 2 octobre. Au programme : de nombreux ateliers, innovants, surprenants, ludiques installés autour de la toute nouvelle exposition de Centre-Sciences sur les illusions d’optique et un moment d’échange exceptionnel à 14h avec André Brack, ambassadeur de la Fête de la science 2021 en région Centre-Val de Loire, qui abordera la question “Sommes-nous seul dans l’Univers ?” Centre-Val de Loire>Cher

Espace Maurice ROLLINAT 18100 Vierzon 18100 organisateur : http://www.ville-vierzon.fr/ Espace Maurice ROLLINAT

