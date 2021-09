Vierzon Espace Maurice ROLLINAT Cher, Vierzon Atelier “Ton coloriage s’anime” Espace Maurice ROLLINAT Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Atelier “Ton coloriage s’anime” Espace Maurice ROLLINAT, 2 octobre 2021, Vierzon. Fête de la science 02 octobre

Espace Maurice ROLLINAT Ville de Vierzon. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 à 18h00 Les enfants réalisent des coloriages puis, à l’aide d’une application sur tablette numérique, obtiennent que les dessins prennent du relief et soient animés de mouvements. Centre-Val de Loire>Cher

Espace Maurice ROLLINAT 18100 Vierzon 18100 organisateur : http://www.ville-vierzon.fr/ Espace Maurice ROLLINAT

Lieu Espace Maurice ROLLINAT Adresse 18100 Vierzon Ville Vierzon