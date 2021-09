Vierzon Espace Maurice ROLLINAT Cher, Vierzon Rétroconception et impression 3D pour le prototypage Espace Maurice ROLLINAT Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Rétroconception et impression 3D pour le prototypage Espace Maurice ROLLINAT, 3 octobre 2021, Vierzon. Fête de la science 02 – 03 octobre

Espace Maurice ROLLINAT NICOLAS. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00 Présentation, avec démonstration, de techniques innovantes permettant, à partir d’un objet existant, d’aboutir en des temps courts à la réalisation de prototypes, ceux-ci pouvant être directement fonctionnels. Tout ou partie des techniques suivantes sont mises en œuvre dans le cadre d’un développement de projet et sont présentées : la numérisation à l’aide scanner 3D et/ou d’une Machine à Mesurer Tridimensionnelle, le travail logiciel sur forme à l’aide d’une souris 3D à retour d’effort, la CAO, l’impression 3D, la fonderie express, la duplication silicone, la fonderie de précision à cire perdue. Centre-Val de Loire>Cher

Espace Maurice ROLLINAT 18100 Vierzon 18100 organisateur : Espace Maurice ROLLINAT

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Autres Lieu Espace Maurice ROLLINAT Adresse 18100 Vierzon Ville Vierzon lieuville Espace Maurice ROLLINAT Vierzon