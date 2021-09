Grillon Espace Maison Milon Grillon, Vaucluse Projection du film : Comment j’ai détesté les maths Espace Maison Milon Grillon Catégories d’évènement: Grillon

mardi 05 octobre – 18h30 On aurait pu se contenter d’en rire si elles n’avaient pris une telle place dans notre société : Apple, Google, Goldman Sachs ne sont plus qu’algorithmes et formules mathématiques. Comment les maths en sont-elles arrivées à souffrir d’une telle désaffection au moment même où elles dirigent le monde ? A travers un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens dont Cédric Villani (Médaille Fields 2010), Comment j’ai détesté les maths nous raconte comment les mathématiques ont bouleversé notre monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire.

Réalisateur : Olivier Peyon

Intervenants : Colette Perinet, distributrice de film, l'équipe de la Maison Milon-Deltalab

