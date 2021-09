Grillon Espace Maison Milon Grillon, Vaucluse Conférence : images satellites et populations Espace Maison Milon Grillon Catégories d’évènement: Grillon

Fête de la science 02 octobre

Réservation conseillée
En présentiel
Grand public.

samedi 02 octobre – 17h30 Le conférencier expliquera le rôle des satellites, de la télédétection, dans les observations socio-démographiques. Les méthodologies et mises en œuvre de celles-ci, et le passage de l’analyse de l’image à la connaissance de terrain seront abordés. Sondages, typologies et méthodes d’analyses seront présentés. Le public découvrira comment la détections géographique et la détermination des situations démographiques, permettent une évaluation des besoins de populations et une application logistique. Le démographe Bernard Grossat expliquera le processus de mise en relation de données démographiques avec la confrontation du terrain et l’extrapolation des analyses visuelles, numériques et typologiques permettant calculs et modélisations. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Espace Maison Milon
Rue Faubourg de sous Vialle
84600 Grillon

