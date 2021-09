Thorigné-Fouillard Espace jeunes de Thorigné-Fouillard Ille-et-Vilaine, Thorigné-Fouillard La chasse au paléolithique Espace jeunes de Thorigné-Fouillard Thorigné-Fouillard Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Thorigné-Fouillard

La chasse au paléolithique Espace jeunes de Thorigné-Fouillard, 6 octobre 2021, Thorigné-Fouillard. Fête de la science 06 octobre

Espace jeunes de Thorigné-Fouillard Espace des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 15h45 Cet atelier propose de se familiariser avec l’évolution des armes de chasse au cours de la Préhistoire, et de mieux connaître les animaux chassés. Les participants s’initient ensuite au lancer de sagaies sur une cible. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Espace jeunes de Thorigné-Fouillard Rue des Longrais 35235 Thorigné-Fouillard 35235 organisateur : https://www.espace-sciences.org/ Espace jeunes de Thorigné-Fouillard

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Thorigné-Fouillard Autres Lieu Espace jeunes de Thorigné-Fouillard Adresse Rue des Longrais 35235 Thorigné-Fouillard Ville Thorigné-Fouillard lieuville Espace jeunes de Thorigné-Fouillard Thorigné-Fouillard