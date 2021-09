La Wantzenau espace Jean-Claude Klein Bas-Rhin, La Wantzenau La Wantz mène l’enquête espace Jean-Claude Klein La Wantzenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La Wantzenau

La Wantz mène l’enquête espace Jean-Claude Klein, 9 octobre 2021, La Wantzenau. Fête de la science 02 – 09 octobre

espace Jean-Claude Klein Mairie de La Wantzenau. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 14h00 Tout le village est en émoi ; cette nuit, un meurtre a été commis ! Il faut retrouver l’assassin au plus vite ! Malgré les nombreux indices laissés sur place par le meurtrier, l’identité du suspect reste un mystère. L’intervention de la police scientifique est indispensable pour résoudre cette enquête. Nous avons besoin de ton aide pour mener les interrogatoires et réaliser les relevés d’empreintes et d’ADN afin de confondre le meurtrier. Grand Est>Bas-Rhin

espace Jean-Claude Klein 16 Rue des Primevères, 67610 La Wantzenau 67610 organisateur : espace Jean-Claude Klein

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, La Wantzenau Autres Lieu espace Jean-Claude Klein Adresse 16 Rue des Primevères, 67610 La Wantzenau Ville La Wantzenau lieuville espace Jean-Claude Klein La Wantzenau