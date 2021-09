Réalmont Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont Réalmont, Tarn Arbres champêtres et biodiversité Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont Réalmont Catégories d’évènement: Réalmont

Fête de la science 09 octobre

Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont Arbres & Paysages Tarnais. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 14h00 Engagée dans la promotion et le développement de la marque nationale Végétal Local, Arbres & Paysages Tarnais réalise chaque année des récoltes de graines sur des haies naturelles pour utiliser les futurs plants dans les campagnes de plantation de haies du département.

Venez découvrir le protocole de récolte, séchage et conditionnement de ces graines à travers cet atelier. Occitanie>Tarn

Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont 2 b Boulevard Carnot 81120 Réalmont 81120

