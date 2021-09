Réalmont Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont Réalmont, Tarn A la mine rien ne se perd Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont Réalmont Catégories d’évènement: Réalmont

Tarn

A la mine rien ne se perd Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont, 8 octobre 2021, Réalmont. Fête de la science 07 – 08 octobre

Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont Conservation des musées départementaux. Entrée libre En présentiel Scolaires. Les médiateurs culturels du Musée-mine départemental proposeront un atelier autour du charbon. Qu’est-ce que le charbon ? Quelles en sont les différentes utilisations ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Occitanie>Tarn

Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont 2 b Boulevard Carnot 81120 Réalmont 81120 organisateur : http://musees-departementaux.tarn.fr/index.php?id=conservation-presentation Espace Intercommunal Centre Tarn de Réalmont

