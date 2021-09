Orcines Espace Grand site de France Orcines, Puy-de-Dôme Les ateliers des sciences ! Espace Grand site de France Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Les ateliers des sciences ! Espace Grand site de France, 2 octobre 2021, Orcines. Fête de la science 02 octobre

Espace Grand site de France Conseil Départemental du Puy de Dôme. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 16h00 Ateliers proposés en exclusivité par Vulcania et l’OPGC pour comprendre les phénomènes tectoniques (volcans et séismes) et atmosphériques. Au programme : Expériences pour comprendre le fonctionnement des volcans, atelier nuées ardentes, atelier sismologie, atelier formation des nuages et atelier tornades… Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Espace Grand site de France Sommet du puy de Dôme 63870 Orcines 63870 organisateur : Espace Grand site de France

