Visite de l'Observatoire de Physique du Globe du sommet du Puy de Dôme, 2 octobre 2021, Orcines. Fête de la science 02 octobre

Réservation obligatoire Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 16h00 L’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand vous ouvre exceptionnellement ses portes et vous propose de découvrir ses laboratoires de mesures atmosphériques. Vous comprendrez le rôle à l’échelle internationale de l’OPGC dans la mesure des composés atmosphériques et dans la surveillance de la qualité de l’air avec les enjeux climatiques actuels qui en découlent. Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

