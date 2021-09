Orcines Espace Grand site de France Orcines, Puy-de-Dôme Visite de l’Observatoire de Physique du Globe du sommet du Puy de Dôme (enfants) Espace Grand site de France Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Visite de l’Observatoire de Physique du Globe du sommet du Puy de Dôme (enfants) Espace Grand site de France, 2 octobre 2021, Orcines. Fête de la science 02 octobre

Espace Grand site de France Conseil Départemental du Puy de Dôme. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 15h30 à 16h00 L’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand vous ouvre exceptionnellement ses portes et vous propose de découvrir ses laboratoires de mesures atmosphériques. Vous comprendrez le rôle à l’échelle internationale de l’OPGC dans la mesure des composés atmosphériques et dans la surveillance de la qualité de l’air avec les enjeux climatiques actuels qui en découlent.

La visite est suivi d’un goûter. Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Espace Grand site de France Sommet du puy de Dôme 63870 Orcines 63870 organisateur : Espace Grand site de France

Détails Catégories d’évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Espace Grand site de France Adresse Sommet du puy de Dôme 63870 Orcines Ville Orcines lieuville Espace Grand site de France Orcines