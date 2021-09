Orcines Espace Grand site de France Orcines, Puy-de-Dôme Ateliers tout public proposés par Vulcania Espace Grand site de France Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Ateliers tout public proposés par Vulcania Espace Grand site de France, 2 octobre 2021, Orcines. Fête de la science 02 octobre

Espace Grand site de France Conseil Départemental du Puy de Dôme. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 16h00 Expériences autour des volcans pour mieux comprendre leur fonctionnement. Cet atelier allie observation, manipulation et expérimentation avec pour objectif ultime de reconstituer l’histoire géologique des paysages qui nous entoure. Auvergne-Rhône-Alpes>Puy-de-Dôme

Espace Grand site de France Sommet du puy de Dôme 63870 Orcines 63870 organisateur : Espace Grand site de France

Détails Catégories d’évènement: Orcines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Espace Grand site de France Adresse Sommet du puy de Dôme 63870 Orcines Ville Orcines lieuville Espace Grand site de France Orcines