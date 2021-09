Cruas Espace EDF Odyss Elec de Cruas-Meysse Ardèche, Cruas À la découverte des énergies bas carbone Espace EDF Odyss Elec de Cruas-Meysse Cruas Catégories d’évènement: Ardèche

Cruas

À la découverte des énergies bas carbone Espace EDF Odyss Elec de Cruas-Meysse, 15 octobre 2021, Cruas. Fête de la science 24 septembre – 15 octobre

Espace EDF Odyss Elec de Cruas-Meysse Centrale nucléaire de Cruas-Meysse. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 24 septembre – 14h00

lundi 27 septembre – 14h00

mardi 28 septembre – 14h00

mercredi 29 septembre – 14h00

jeudi 30 septembre – 14h00

vendredi 01 octobre – 14h00

lundi 04 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00

lundi 11 octobre – 14h00

mardi 12 octobre – 14h00

mercredi 13 octobre – 14h00

jeudi 14 octobre – 14h00

vendredi 15 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 15h00 Visitez le site de Cruas-Meysse, une vitrine du mix de production électrique en France. Avec ses 4 réacteurs nucléaires, ses 2 éoliennes et ses 26 000 m² d’ombrières photovoltaïques, la centrale nucléaire de Cruas est unique en son genre.

Les visites sont possibles du lundi au vendredi à 14h et le samedi 2 octobre à 10 h et 15h.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la plateforme de visite du Groupe EDF. Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Espace EDF Odyss Elec de Cruas-Meysse Site Nucleaire 07350 Cruas 07350 organisateur : http://www.arche-des-metiers.com/ Espace EDF Odyss Elec de Cruas-Meysse

