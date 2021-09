Gif-sur-Yvette Espace du Val de Gif : Place du Chapitre 91190 Gif sur Yvette Essonne, Gif-sur-Yvette Les fake sciences… Espace du Val de Gif : Place du Chapitre 91190 Gif sur Yvette Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

vendredi 08 octobre – 19h00 à 20h30 Quelles sont les armes du citoyen pour se forger une opinion étayée ? comment distinguer le vrai du faux ?

Si notre monde a connu au cours du siècle passé une croissance phénoménale des connaissances scientifiques et techniques, si l’accès a ses connaissances n’a jamais été aussi aisé grâce au web, on voit malgré tout fleurir des sites de complotistes, alarmistes et anti-scientifiques (créationnismes, terre, plate,, anti-vaccins…).

La communauté scientifiques comme toutes les institutions peut être contredite et ses conclusions confondues avec de simple opinion….

A l'heure actuelle tout citoyen est potentiellement libre de créer du contenu sur internet, et les réseaux sociaux peuvent détrôner les médias traditionnels jugés trop proches d'une parole dites officielle…

