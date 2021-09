Fête de la science 2021 à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes (ESPCI Paris – PSL) ! Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, 9 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 06 – 09 octobre

Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 16h00

samedi 09 octobre – 14h00

Venez manipuler, jouer, expérimenter et rencontrer les chercheur·e·s et étudiant·e·s de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris, de l’Université Paris Sciences et Lettres, du CNRS et de Sorbonne Université.

Vous allez découvrir toutes les émotions de la recherche !

Au programme : stands de manips, rencontres avec les chercheur·e·s, visites des laboratoires de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris, conférences, ateliers…

Île-de-France>Paris

Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris 75005

organisateur : https://www.espgg.org Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes