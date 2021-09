Paris Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes Paris Voyages, voyageurs et récits de voyages Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes Alice ROMITI.

vendredi 08 octobre – 16h00 à 18h30 L’époque actuelle aurait inventé le tourisme mais historiens, philosophes et médecins ont beaucoup voyagé dans l’Antiquité et nous ont laissé les récits de leurs expériences de voyages. Quelle motivations les poussaient à entreprendre ces expéditions parfois dangereuses ? Pourquoi ces voyages étaient-ils nécessaires ?

De cette periode lointaine aux dernieres décennies , l’Homme a sans cesse voulut explorer et voyager. Que nous réserve l’avenir ? Jusqu’où ira ce besoin d’exploration.

Voici certaines des questions auxquelles les chercheurs du laboratoire Orient & Méditerranée et d’autres institutions chercheront à répondre lors de ce débat.

Le débat est filmé et mis ensuite en ligne sur Canal-U.

Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 10 rue Vauquelin 75005 Paris

