dimanche 10 octobre – 16h00 Les grands fonds marins restent un mystère que la recherche océanographique tente de percer. Pour transmettre le fruit de ce travail, des scientifiques font appel à la compagnie Teatr Pibar. Le film suit leur voyage commun, sur le chemin des abysses à la scène.

Un film d’Emmanuel Roy, 52 min, 2020, France, Tita Productions et France 3 Bretagne.

Projection suivie d’une rencontre avec Emmanuel Roy, réalisateur, Josée Sarrazin, chercheuse en écologie benthique à l’IFREMER et Thomas Cloarec, directeur artistique du spectacle Donvor Bretagne>Ille-et-Vilaine

