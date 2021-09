Rennes Espace des sciences - Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes Science en Direct | Les mystères de la vie dans l’univers ! Espace des sciences – Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

mercredi 06 octobre – 17h30 Du fond des océans jusqu’aux confins de l’univers, la science nous aide à retracer l’histoire et l’adaptation de la vie.

Comment les profondeurs des océans nous renseignent sur les origines de la vie ? Quelles conditions réunir pour l’apparition du vivant ? Que nous apprend la composition de l’astéroïde primitif Ryugu ? Comment le champ magnétique du soleil protège la vie sur Terre ? Autant de questions auxquelles des astrophysiciens, astronomes et microbiologistes répondront, en plateau ou en duplex. Et pour commencer cette émission passionnante, ne ratez pas le grand Quiz des régions dès 17h30 en duplex depuis le Hall des Champs Libres, au cœur du village des sciences en Bretagne ! Bretagne>Ille-et-Vilaine

