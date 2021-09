Fête de la science à Lodève 2021 Espace Curiotopia, 9 octobre 2021, Lodève.

Fête de la science 02 – 09 octobre

Espace Curiotopia Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00

mardi 05 octobre – 15h00

mercredi 06 octobre – 15h00

jeudi 07 octobre – 15h00

vendredi 08 octobre – 15h00

samedi 09 octobre – 15h00

Au cœur de Lodève, dans 3 lieux proches à pied les uns des autres, une programmation d’événements scientifiques et techniques pour tous les publics. Ateliers, spectacles, conférences, projections, expositions… sur des thèmes variés. Programmation en cours :

Du 2 au 9 oct 2021 – de 15h à 18h – Médiathèque Confluence Rue Joseph Galtier – La passion des entomologistes et la découverte des insectes (en lien avec la conférence du 9 octobre 2021 à 17h) “Litternature” Exposition. Le monde des insectes est fabuleux ! Scientifiques, écrivains et artistes l’étudient et le représentent passionnément. Cette toute nouvelle exposition vient d’être créée par le Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique (CIST), le service culture scientifique de l’Université de Montpellier et d’autres partenaires, avec le soutien de la Région Européenne et l’Union Européenne (FEDER).

9 octobre 2021 – de 17h à 18h30 Médiathèque Confluence Rue Joseph Galtier – Conférence – “La passion scientifique” d’Archimède à Einstein, grands faits et petites histoires sur la vie très étonnante des plus grands génies et de leurs principales découvertes ou inventions. De ceux qui ont donné une place à l’Homme dans l’univers et une fonction aux savoirs humains… à ceux qui en usent pour le meilleur et parfois pour le pire, le monde d’Aristote, de de Vinci, de Darwin, de Nobel, de Pasteur, de Barnum, de von Braun, d’Elon Musk… pose mille questions passionnantes. Frédéric Feu et l’équipe du Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique s’en sont donnés à cœur joie pour vous faire vivre faits historiques et légendes scientifiques. Le visiteur s’instruit, s’étonne, s’amuse, réfléchit… L’émotion de la découverte est racontée et palpable de 7 à 107 ans. Visites scolaires prévues en semaine.

9 octobre 2021 – 11h – Librairie Un point un trait – 6 Bis, avenue de la Liberté unpointuntrait.fr – « La lutte scientifique et technique contre les arnaques, depuis l’antiquité jusqu’à la cybercriminalité » Atelier / police scientifique, informatique, sociologie… à partir de 11 ans animé par Montpel’libre, API et le CIST

9 et 10 octobre 2021 – 10 h et 16h – Curiotopia – 23, rue de la République imaginairescientifique.fr – “Science et cinéma” Exposition et rencontre sur les savants à l’écran, par le CIST.

Espace Curiotopia 23 Rue de la Republique 34700 Lodève 34700

