Meung-sur-Loire Espace culturel La Monnaye Loiret, Meung-sur-Loire Sur les traces de Darwin Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire

Sur les traces de Darwin Espace culturel La Monnaye, 10 octobre 2021, Meung-sur-Loire. Fête de la science 08 – 10 octobre

Espace culturel La Monnaye Musée de Meung-sur-Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h30

samedi 09 octobre – 09h30

dimanche 10 octobre – 15h00 En 1859, l’anglais Charles Darwin proposa un mécanisme naturel permettant d’expliquer l’évolution des êtres vivants. Jusqu’au XVIIIe siècle, nul ne songeait à contester la Bible. La plupart des naturalistes, comme le Français Cuvier, s’arrêtaient à la description et à l’inventaire des êtres vivants. En 1859, l’Anglais Charles Darwin se proposa d’expliquer la marche de l’évolution biologique par un mécanisme naturel. Son raisonnement novateur s’appuyait en particulier sur l’observation de grandes populations. Sévèrement critiquée, la théorie de Darwin est aujourd’hui confirmée et affinée par la génétique. Centre-Val de Loire>Loiret

Espace culturel La Monnaye 22 rue des remparts 45130 Meung-sur-Loire 45130 organisateur : Espace culturel La Monnaye

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Meung-sur-Loire Autres Lieu Espace culturel La Monnaye Adresse 22 rue des remparts 45130 Meung-sur-Loire Ville Meung-sur-Loire lieuville Espace culturel La Monnaye Meung-sur-Loire