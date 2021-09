Beuvrages ESPACE CULTUREL ET ARTISTIQUE HUBERT DUBEDOUT Beuvrages, Nord BEUVRAGES FETE LA SCIENCE ! ESPACE CULTUREL ET ARTISTIQUE HUBERT DUBEDOUT Beuvrages Catégories d’évènement: Beuvrages

Fête de la science 05 – 06 octobre

Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00 Les 5 et 6 Octobre, notre Salon accueillera des intervenants passionnés et passionnants qui animeront des stands, des jeux, des spectacles et feront découvrir LA SCIENCE aux petits comme aux grands.

Astronomie, Numérique, Robotique, Energie, Physique, Chimie… nombre de domaines seront représentés et accessibles à tous.

Vous pourrez découvrir et apprécier la diversité des domaines abordés au fil des stands et vous pourrez rencontrer des professionnels, des associations qui se feront un plaisir de vous accueillir pour répondre à vos questions et vous amuser le temps d'un après-midi.

