A la recherche des planètes lointaines
Espace Culturel des Plâtrières ; L'Isle sur la Sorgue, 1 octobre 2021

Fête de la science 01 octobre

vendredi 01 octobre – 18h30 à 20h00

C’était en 1995, découverte d’une planète autour d’une autre étoile ; et si nous n’étions plus seuls dans l’univers ! Depuis, les missions de recherche se sont succédées, et de même les découvertes. On recensait dans notre galaxie, la Voie Lactée, des milliers de planètes orbitant autour d’étoiles bien différentes du Soleil. Quelles ne furent pas la surprise et les interrogations des chercheurs suscitées par ces découvertes : les nouvelles planètes se sont révélées fort différentes de celles de notre système solaire.

On dressera un panorama des exoplanètes, des “super Terres” aux “Jupiters chauds”, et présentera les nombreuses interrogations que leur découverte suscite.

