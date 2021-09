L'Isle-sur-la-Sorgue Espace Culturel des Platrières L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Le temps de l’Univers Espace Culturel des Platrières L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Vaucluse

Le temps de l’Univers Espace Culturel des Platrières, 8 octobre 2021, L'Isle-sur-la-Sorgue. Fête de la science 08 octobre

Espace Culturel des Platrières Association d’astronomie Pesco Luno. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 18h30 à 20h00 La théorie d’Einstein a pour conséquence que l’univers débute son histoire dans un état singulier, extrêmement dense et chaud, que nous appelons le Big Bang. Mais, que savons-nous vraiment du début ou de la fin de l’Univers ?

L’antimatière, la matière qui remonte le temps, joue-t-elle un rôle dans cette histoire ? Explorer des systèmes solaires lointains en utilisant des trous de ver, telles des portes dans l’espace-temps, ou remonter le temps, comme le font les héros des films « Interstellar » et « Tenet », est-il envisageable ?

Gabriel CHARDIN nous propose d’explorer et de discuter quelques-unes des questions auxquelles la physique peut apporter des réponses. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Espace Culturel des Platrières 25, Boulevard Paul Pons 84800 organisateur : http://pescoluno.phpnet.org/site/ Espace Culturel des Platrières

